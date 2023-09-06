Первый в районе. В предместье Марата появится жилой квартал высокого класса – ЖК «Источник»

Квартиры с террасами, отдельным входом и даже подвалом, закрытый двор без машин, камеры видеонаблюдения, улучшенное благоустройство, кладовые – все это в купе с интересной архитектурой «включено» в новый жилой квартал комфорт-класса «Источник». Возводится он в пяти минутах от центра города Иркутска – в предместье Марата. 30 августа был заложен символический камень в фундамент одной из четырех блок-секции проекта. Срок строительства – второй квартал 2025 года, но застройщик ГК «Альфа» обещает передать ключи новым жильцам на полгода раньше.

В пяти минутах от центра

Несмотря на то, что строительство первой очереди нового жилого квартала «Источник» ведется полным ходом (возведено уже два этажа первых блок-секций, на подходе третий), 30 августа в торжественной обстановке был заложен в фундамент символический камень. ЖК такого уровня расположен несколько в непривычном для Иркутска месте – в предместье Марата на улице Пшеничная 15а. Куйбышевский район, о котором много говорится в последнее время как о самом перспективном с точки зрения развития жилого строительства, получил с появлением нового проекта этому очередное доказательство.

– Данная локация сегодня является крайне недооцененной, – считает генеральный директор ООО «Синергия Девелопмент Групп» Александр Халтурин. – Хотя этот район очень перспективный для развития города Иркутска. Реализация проекта по строительству ЖК «Источник» даст хороший импульс развитию предместья Марата и Радищева.

Александр Халтурин. Фото А. Федорова

Место, действительно, выбрано очень удачно. Раньше это была промплощадка. Но команда группы компаний «Альфа» разглядела в ней хорошую перспективу для жилого строительства. Рядом готовая социальная и транспортная инфраструктура (несколько автобусных маршрутов, три детских сада, школы, больница, поликлиника), в пешей доступности набережная Ангары. Маратовское кольцо несколько лет назад было расширено, поэтому серьезных пробок там сейчас нет. У городских властей большие планы по развитию этого района – реализация проекта «Знаменское предместье», строительство крупных спортивных сооружений, инженерных сетей.

– Этот район будет очень востребован для города через 5-10 лет, – заметил генеральный директор «ГК «Альфа» Алексей Чудаков. – В том же Октябрьском районе практически нет свободных участков для жилищного строительства. Поэтому мы взяли в оборот одну из площадок с перспективой роста. Мы понимаем, что наши нынешние 33 тыс. кв. м легко превратятся и в 150 тысяч и больше.

Алексей Чудаков. Фото А. Федорова

Знак качества от Сбербанка

ГК «Альфа» уже 15 лет в промышленном и гражданском строительстве, в ее активе порядка 290 тыс. кв. м проектируемых и строящихся объектов в разных регионах страны. Так что опыт накоплен немалый. Сегодня в стадии разработки 11 проектов в трех регионах присутствия компании – в Иркутске, Хабаровске и Крыму.

– В нашем родном городе в этом году мы ввели в эксплуатацию свой первый жилой комплекс «Новый Рекорд», – добавил Алексей Чудаков. – Причем, с опережением сроков. Уверен, что «Источник» станет не менее привлекательным и комфортным.

Проект реализуется в партнерстве с ООО «Синергия Девелопмент Групп» (партнер ГК «Альфа» в области маркетинга и продаж) при финансовой поддержке Сбербанка. Представители последнего поздравили застройщика с началом строительства, отметив, что приятно работать с таким амбициозным и энергичным клиентом.

Сергей Слиган. Фото А. Федорова

– Оперативность и качество, которое было показано группой компаний при подготовке проекта и решении ряда вопросов, заслуживает большого уважения, – отметил Сергей Слиган, начальник управления продаж корпоративным клиентам Иркутского отделения Сбербанка. – Нет сомнений, что данный проект будет очень востребован у жителей Иркутска, а также преобразит эту территорию и даст толчок к дальнейшему продолжению строительства качественного и красивого жилья.

Сергей Хармакшанов, директор управления финансирования недвижимости Байкальского банка Сбербанка, добавил, что проект прошел юридическую, строительно-техническую, финансовую и маркетинговую экспертизы:

– Собрав вкупе все мнения служб банка, мы считаем, что этот проект будет достаточно эффективным, что он реализуется в поставленные сроки, а темпы продаж будут соответствовать ожиданиям застройщика и банка. Замечу, когда Сбербанк финансирует проект, это дополнительный знак качества.

Сергей Хармакшанов. Фото А. Федорова

Жилье с повышенным комфортом

Алексей Чудаков обратил внимание гостей на то, что его команда очень любит учиться, поэтому, бывая в других регионах страны, берет на заметку самые лучшие и интересные практики:

– Мы хотим, чтобы лучшие традиции из других регионов реализовывались в нашем городе, чтобы Иркутск успешно развивался, и люди не стремились его покидать в поисках лучшего места. ЖК «Источник» – это уже третий наш проект в городе Иркутске. И в этом году он даже не последний – в скором времени, думаю, встретимся на закладке камня еще одного ЖК. В своей компании мы установили стандарт комфорт-класса, который будет только улучшаться с каждым новым комплексом.

ЖК "Источник". Из архива компании

Строительство ЖК «Источник» общей площадью 33 тыс. кв. м будет вестись в две очереди. Всего планируется четыре блок-секции по 10 и 12 этажей. Каждая носит свое имя – «Энергия», «Жизнь», «Счастье» и «Вдохновение». Квартиры на любой вкус от 20 до 113 «квадратов». Превалируют в комплексе популярные среди горожан «евродвухкомнатные» квартиры площадью 40-45 кв. м, студий немного – около 15%, остальные – семейные большие квартиры с мастер-спальнями, когда у родителей в комнате есть свой санузел и гардеробная. Стоимость «квадрата» в ЖК «Источник» – среднерыночная по Иркутску: от 106 до 132 тыс. руб./ м2 стартует со 100 тыс. рублей. Введение в эксплуатацию первой очереди запланировано на второй квартал 2025 года, но застройщик планирует передать ключи на полгода раньше, как в ЖК «Новый Рекорд».

– Скоро начнется продажа второго дома, в котором будут квартиры с отделкой, - рассказывает руководитель отдела продаж компании «Синергия Девелопмент Групп» Ирина Григорьева. – Один подъезд будет предложен в формате White Box, а второй – полностью с отделкой, только без мебели: просто покупайте, заезжайте и живите без строительного шума.

Ирина Григорьева. Фото А. Федорова

В ЖК «Источник» реализуют сразу несколько изюминок, «подсмотренных» в западных городах страны. Например, квартиры с террасами на первом этаже с отдельным входом. Среди преимуществ высокие трехметровые потолки и свой подвал, в который можно спуститься прямо из квартиры. Таких в Иркутске еще нет. Кстати, кладовые будут доступны и жильцам других этажей – предусмотрено специальное помещение с отдельными локерами. Достаточно спуститься на лифте и разместить в своем отсеке вещи для хранения.

– Мы сейчас пришли к тому, что хотим сами управлять коммерческой недвижимостью, – подчеркнул Алексей Чудаков. – Обговариваем с покупателями, что бы они хотели видеть на первых этажах своего дома. Кроме того, оставим за собой, как за девелопером, несколько коммерческих помещений и в будущем станем добавлять те услуги, которые требуются для жителей.

ЖК "Источник". Из архива компании

Место силы

Верхние этажи всегда пользуются спросом. В ЖК «Источник» они интересны еще и красивым видом на реку Ангара. В проект квартала включены все современные тренды благоустройства – закрытая территория (вход по электронному ключу), система видеонаблюдения, разноуровневое освещение, публичные wi-fi зоны, видеодомофоны с технологией Face ID, уличные зарядки для телефона или ноутбука, электрозарядки для автомобилей на парковке. В подъездах предусмотрены теплые тамбуры, колясочные, лапомоечные для животных, крепления для велосипедов, санузел общего пользования. Большое внимание уделяется детским и спортивным зонам, местам отдыха. По словам Алексея Чудакова, дворовая территория планируется без машин. И, кстати, там будет находиться символ ЖК – фонтан и альпийская горка, как источник притяжения.

Александр Старовойтов. Фото А. Федорова

– Было около 80 вариантов названия жилого квартала, – вспоминает Александр Старовойтов, разработчик маркетинговой концепции ЖК. – «Источник» зацепил нас, поскольку совпал с нашей концепцией. Смысл названия не только в том, что регион богат водными ресурсами, а ЖК находится недалеко от Ангары, но и в том, что качественное и комфортное жилье должно стать источником счастья, вдохновения, энергии, жизни для его жителей.

– Недавно в Сочи услышал такое выражение, что мир состоит из магии и кирпичей, – добавил Алексей Чудаков. – И я понял, что мы как раз с нашими партнерами эту магию закладываем в жилой комплекс «Источник». Здесь не только кубы бетона и кирпича, каждая квартира для каждого жильца должна стать местом силы, которое поможет восстановиться после рабочего дня. Мы надеемся, что сможем воплотить эту концепцию в жизнь.

ЖК "Источник". Из архива компании

источник38.рф

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