Копченая соль от Максима Агалова

Герой нашей новой рубрики «Стартап» Максим Агалов – предприниматель со стажем. Свою бизнес-деятельность он начинал с сети апартаментов в Якутии, а сейчас живет в Иркутске и собирается производить кедровую соль. Продукт – совершенно новый на международном рынке – уже презентован на российской пищевой выставке в Москве. Об инвестициях, страхах и важности разработки бренда Максим Агалов рассказал Газете Дело.

«Первый бизнес открыл в 20 лет»

– Я рано начал жить самостоятельно, в 18 лет пошел работать, чтобы не сидеть у мамы на шее, устроился водителем самосвала БелАЗ на карьере АЛРОСА. Но даже тогда я хотел создавать что-то новое, свое. Представьте: за спиной сорок тонн алмазной руды, и ты возишь ее с утра до вечера. Я не хотел к 40 годам стать тем, кто возвращается домой по локоть в мазуте и живет только этим. Меня напрягали карьеры, ремонты…Но я делал это, потому что мне нужны были деньги.

Свое первое дело – сеть апартаментов в Якутии – открыл с партнёром, когда мне было 20. Открыл без ничего – на одном энтузиазме. Но все получилось. Апартаменты работают уже 11 лет, это самая крупная сеть частных гостиниц в республике. В прошлом году мы, как и вся отрасль, встали, но уже возвращаемся в привычное русло. К слову, и с АЛРОСА сотрудничаем. Гостиничный бизнес уже не требует моего большого участия и вовлеченности, и у меня появилась возможность начать новый – лично мой – проект.

«Меня вдохновляет кедровая соль!»

– Сейчас я занят производством совершенно нового продукта, меня это сильно вдохновляет. Буду производить кедровую соль – соль, копченую на кедровых шишках. Продукт премиум-качества сделаю в двух модификациях: пищевой и косметической. Интерес в обоих сегментах уже есть.

Крупная пищевая соль будет продаваться в дой-пак пакетах небольшой граммовки и использоваться как приправа к готовым блюдам. Её уже протестировал один из иркутских поваров международного уровня в своем ресторане. Говорит: «Надо делать, Макс, это зашло!».

Первую партию косметической соли готова взять на рассмотрение российско-японская косметологическая корпорация. На широкую аудиторию планирую выходить, когда будут хорошие объемы производства.

«Идея нового проекта родилась в Перу»

– Идея производить копченую соль появилась год назад, когда я путешествовал по Южной Америке. Месяц жил в Перу, в джунглях. Во время одной из экскурсий увидел маленькую упаковочку черной соли. Запах был невероятный. Гид сказал, что это копченая соль. Вернувшись в Иркутск, я постоянно об этом думал и решил делать копченую соль здесь, только коптить ее буду на сибирском сырье – байкальских кедровых шишках.

«Заходить на рынок решил через Москву»

– Всегда сложно начинать что-то совершенно новое. Сначала я «уперся в стену» и буксовал. Было много страхов, они ограничивают. Но потом ты идешь, справляешься с ними – и все получается.

Первым делом я обратился в патентную службу, там провели анализ, и оказалось, что такого продукта, как кедровая соль, в мире нет, технология патентопригодна. Мне подготовили документы, сделали техусловия, описания – всё, что нужно, и запатентовали. Пришла пора презентовать новый продукт и начинать производство.

Презентация стартапа была в апреле: представил кедровую соль на самой крупной российской пищевой выставке. Решил «заходить» на рынок через Москву – думаю, это сработает.

«На старте всегда много неизвестных»

– Я не люблю считать, сколько трачу. Но в данном случае был составлен бизнес-план, рассчитана себестоимость. На старте всегда слишком много неизвестных, но в сумму до 10 млн рублей, думаю, уложимся. Сейчас ищу помещение для производства, 250 кв. метров должно хватить.

«Бренд от Гомбо – то, что нужно»

– Процесс разработки бренда для продукта очень важен. В моем случае он шел параллельно с патентованием. В поисках нужного специалиста я «смотрел» на Москву, но там, во-первых, «космический» ценник, во-вторых, человек далеко, и разница во времени усложняет взаимодействие. Потом через друзей узнал про Гомбо Зориктуева. Посмотрел его инстаграм, позвонил, пришел, и сразу понял: это тот, кто нам нужен.

«Заработать – не самоцель»

– Любой бизнес должен зарабатывать. Конечно, я тоже рассчитываю заработать на новом проекте, но это не самоцель. Мне всегда хочется необычного, я не люблю повторяться и делать что-то одинаковое. Хотя это, конечно, легче. Даже Олег Тиньков говорил: «Не надо изобретать велосипед! Сделайте то, что уже есть на рынке, просто сделайте это лучше». Но у меня другой путь. Я считаю, что стоит создавать. А деньги – они появляются, когда ты занимаешься тем, что любишь.

Наталья Понамарёва, Газета Дело.

«Бренд-персонаж помогает создать образ экологичного продукта»

Гомбо Зориктуев, бренд-технолог:

– Я всегда говорю: бренд должен помогать зарабатывать деньги, поэтому и развивать его нужно с самого начала бизнес-проекта. Раньше мы разрабатывали товарный знак или логотип, и он превращался или не превращался в бренд. Сейчас акценты изменились. Мы верим, что это не просто товарный знак, хорошо сконструированный рисунок – мы в него вкладываем ум, душу, энергию. И бренд начинает работать на нас.

Для продукта Максима Агалова мы не стали придумывать отдельное название. Кедровая соль и без того звучит оригинально и хорошо запоминается. Бренд-персонаж – клёст – помогает за сотые доли секунды создать нужный нам образ экологичного продукта: лес, тайга, кедровая шишка, запахи и звуки природы, дым костра и даже хруст кристалликов соли…

Параллельно с брендированием продукта мы брендируем и фамилию Агалов. Если Максим решит, например, разливать кумыс или разработает мицеллярную воду на основе байкальской, это будет кстати.