«Финансовый рынок прислушивается к каждому шороху». 2021 год в зеркале статистики банка «Открытие»

«Сейчас финансовый рынок очень волатильный, сильно зависит от геополитических рисков и прислушивается к каждому шороху: любая новость влияет на экономику и финансы», – отметил управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев 17 февраля на пресс-конференции с региональными СМИ. Этот тезис стал ещё более актуальным спустя всего лишь неделю: признание Россией независимости Донецкой и Луганской республик, а также последовавшая за этим военная спецоперация незамедлительно отразились на устойчивости рубля. Тем не менее, по итогам 2021 года Россия, по данным различных источников, вернулась к докризисному, то есть допандемийному уровню экономической активности.

Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области

Фото А.Федорова

«Любая геополитическая новость влияет на экономику»

Комментируя макроэкономические итоги 2021 года, Владимир Чернышев пояснил, что наша страна заняла шестое место среди крупнейших мировых экономик по валовому внутреннему продукту и по паритету покупательской способности. А по темпам возврата к докризисным уровням экономической активности вышла на пятое место (после Китая, который уже даже перешагнул показатели 2019 года, Индии, Индонезии и США). Кстати, по мнению экспертов, этому во многом способствовал высокий уровень развития IT-инфраструктуры.

– Также драйверами ускорения российской экономики в минувшем году стали добыча нефти, платные услуги населению, розничная торговля и промышленное производство. Макроэкономические показатели в этих сферах в 2021-м имели постоянный положительный тренд. При этом по индексу инвестиций наибольший приток средств был в крупные и средние предприятия, хотя если сравнивать по полному кругу предприятий, то в 2021 году был достигнут только лишь индекс инвестиций 2014 года, – отметил управляющий региональным отделением банка «Открытие».

Анализируя другие макроэкономические показатели в России, Владимир Чернышев сделал акцент на уровене инфляции, который на конец 2021 года составил 8,4%, и ключевой ставке, которая была ниже этого уровня и достигла его только к концу года (8,5%). Реальный рост ВВП в 2021 году, по оценкам экспертов, составил 4,7%.

В минусе по итогу прошедшего года оказались реальные доходы населения, и в первом квартале 2022-го, по информации аналитиков банка «Открытие», они тоже продолжают падать.

В целом, сегодняшнюю ситуацию на финансовом рынке Владимир Чернышев назвал волатильной и очень сильно зависящей от геополитических рисков: «Сейчас рынок прислушивается буквально к каждому шороху, любая геополитическая новость моментально влияет на экономику и финансы».

«Есть чем гордиться»

Банк «Открытие» стабильно входит в десятку системно значимых банков Российской Федерации. Он занимает седьмое место по размерам активов среди всех банков и пятое – по балансовому капиталу. Чистая прибыль по итогам года составила 85 млрд руб. – плюс 4% к итогам 2020-го.

– Это рекордный показатель. Такой прибыли банк не показывал за всё время своей работы, – подчеркнул Владимир Чернышев.

Банку «Открытие» в Иркутской области, по его словам, тоже есть чем гордиться – в целом по всем бизнес-показателям по итогам минувшего года он дал рост на 21-23%.

Так, кредитный портфель банка за год вырос на четверть и составил 14,4 млрд рублей, объём выдачи кредитов жителям и бизнесу региона вырос в полтора раза и составил 10,9 млрд рублей. Крупному бизнесу Иркутской области в 2021 году было выдано 3,7 млрд рублей – на 4% больше, чем в 2020-м. Кредитный портфель крупного бизнеса при этом за год вырос на 27% – до 3,8 млрд рублей. Объём привлечённых средств на счета банка от крупного бизнеса тоже вырос на четверть.

«Цифровизируем всё, что можно»

Малому и среднему бизнесу (МСБ) банк выдал кредитных средств на 6% больше, чем годом ранее – 3,9 млрд рублей, но при этом портфель кредитов МСБ за год увеличился на 21% – до 5,8 млрд рублей. При этом Владимир Чернышев отметил, что более 40% кредитного портфеля МСБ приходится на торговые предприятия. На депозиты банка «Открытие» на конец минувшего года от клиентов этого сектора экономики было привлечено 3,7 млрд рублей – почти на 20% больше, чем годом ранее.

По итогам 2021 года банк «Открытие» вошел в число лидеров рейтинга интернет-банков для малого бизнеса (Markswebb) и получил премию «Золотой Меркурий» за цифровизацию продуктов для малого и среднего предпринимательства.

– Мы цифровизируем всё, что можно, понимая потребности клиентов меньше приходить в офисы банка и как можно больше услуг получать дистанционно. Очень много сервисов у нас появилось на портале bb.open.ru и в мобильном приложении, – рассказал Владимир Чернышев.

Итог такой работы – 96% клиентов полностью перешли на дистанционное банковское обслуживание, и уже больше половины договоров РКО – 54% – заключены через дистанционные каналы обслуживания. По информации управляющего, у иркутян теперь есть также возможность регистрации бизнеса и через сайт reg.open.ru.

Комментируя вопрос Газеты Дело о кризисе малого и среднего бизнеса, Владимир Чернышев подтвердил, что сейчас, действительно, страдает спрос на ряд услуг, но сказать, что все субъекты предпринимательства в тяжёлом положении, нельзя.

– Есть предприятия, которые адаптируются, берут кредиты на развитие и находится в хорошей динамике. Есть те, у кого дела идут не так хорошо, и они продают свой бизнес, есть и те, кто продолжают ждать стабилизации, а потому практически не развивают свой бизнес. Но есть и те предприниматели, которые параллельно с основным делом открывают другие направления, – и если в одном из них занимают позицию ожидания, то в другом активно развиваются и уже получают неплохие доходы. Я думаю, ситуация больше зависит от предпринимательской жилки самих владельцев бизнеса, они рассматривают нынешний период как вызов, новый толчок к перестройке своего бизнеса. Кто-то оказался готов и активно действует, кто-то пребывает в раздумьях, кто-то уходит с рынка, – прокомментировал Владимир Чернышев.

При этом он особо подчеркнул, что банк всегда участвует во всех государственных программах, которые появляются для МСБ: сразу же информирует своих клиентов, оперативно собирает пул заявок. Так, в Иркутске «Открытие» одним из первых в России начал выдавать бизнесу кредит с господдержкой 3.0.

«Конкуренция за застройщиков – высокая»

Владимир Чернышев сделал акцент на том, что в 2021 году банк начал очень активно работать с застройщиками: растёт и их число, и доля в кредитном портфеле «Открытия». В целом, банк по итогам 2021 года увеличил объемы выдачи кредитов строительной отрасли Иркутской области в 1,5 раза, выросли и объёмы проектного финансирования. Нарастить кредитование не помешали даже проблемы, возникшие после утверждения седьмой приаэродромной зоны. Владимир Чернышев назвал её решаемой, просто перешедшей в разряд долгих.

2021-й также стал для строительного рынка годом беспрецедентного роста цен. Дорожало всё: и стройматериалы – бетон, арматура, и недвижимость – вторичное жильё в Иркутске выросло в цене на 7-14%, новое – до 50% по отдельным объектам.

– Банк достаточно гибко подходит к финансированию застройщиков, многих из-за роста цен оперативно дофинансировали на 100-400 млн рублей. В целом, конкуренция среди банков за этот бизнес-сегмент высокая. Те строительные площадки, которые не обременены, требуют скорейшего финансирования. Обычно строительные компании подают заявки сразу в несколько банков, а выигрывают те банки, кто предлагает решения дешевле и быстрее, потому что застройщикам нужны деньги здесь и сейчас, – подчеркнул Владимир Чернышев.

«Оттока ипотечных клиентов нет»

Объём розничных выдач банка по сравнению с 2020 годом вырос на 40% и составил 3,2 млрд рублей. В том числе, на приобретение жилья в регионе было выдано 1,4 млрд рублей, что на 30% превышает объемы ипотечных выдач годом ранее. Из них 22% – по программам господдержки, уточнил Владимир Чернышев. При этом розничный кредитный портфель банка за год вырос почти на четверть и составил 4,8 млрд рублей. В том числе, ипотечный портфель увеличился на 14% – до 2,3 млрд рублей.

Отвечая на вопрос Газеты Дело, как отразился рост ставок по ипотеке на объёмах выдачи кредитов, управляющий региональным банком «Открытие» сказал, что пока объёмы не падают.

– В связи с ростом ключевой ставки Банка России, ставки по ипотеке в банке «Открытие» поднялись в январе до 10,19% годовых, ставки по программам господдержки остаются на уровне от 5,5%. Объём заявок в январе 2022-го сохранился, оттока пока нет. Потребности в жилье у жителей области остались, – прокомментировал Владимир Чернышев. – Но выводы делать рано, надо смотреть на итоги первого квартала. У нас ещё есть часть заявок, принятых по старым ставкам.

Он также рассказал, что банк запустил программу «Рефинансирование Плюс», сервис доставки ипотечных продуктов, который пользуется очень хорошим спросом, также стартовала выдача электронных закладных на покупку недвижимости.

– У нас идёт работа с Росреестром, чтобы проводить ипотеку и регистрацию залогов полностью в электронном виде. Мы сейчас переходим на свою платформу М2, которая позволит клиентам не платить за эту услугу, один из плюсов которой заключается в том, что клиент получает регистрацию и ипотеки, и залогов в Росреестре за один час, – отметил Владимир Чернышев.

Кстати, по итогам 2021 года банк вошел в ТОП-3 на рынке ипотеки вторичной недвижимости, в ТОП-3 по объёму выдачи на рефинансирование ипотеки, занял 2-е место по темпам роста портфеля (+33% за год) и 4-е место по объёму выдачи.

Важно в связи с последними событиями

Банк «Открытие» так же, как и некоторые другие банки страны попал в санкционный список. Группа «Открытие» обладает достаточным запасом капитала, валюты, наличных, ликвидности и технических ресурсов, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех сервисов – включая приложение и интернет-банк. Банк продолжает работать в обычном режиме и предоставлять все услуги в полном объеме на территории России. «Открытие» входит в число системообразующих финансовых организаций страны, поэтому при любых обстоятельствах получит поддержку своего единственного акционера – Банка России.

Ограничительные меры затронут только услуги, связанные с оплатой или переводами за границей. Если вы планируете поездку в другие страны, лучше заранее снять наличные в валюте. Также ограничения коснулись переводов в валюте в другие банки и за границу: теперь они недоступны в приложении, интернет-банке и офисах.

Оплата картами «Открытия» через сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay недоступна. Банк рекомендует использовать физическую пластиковую карту любой платежной системы. А если вы совершаете покупки онлайн, используйте реквизиты любых карт «Открытия», включая виртуальные – их можно найти в приложении и интернет-банке.

Вы также сможете произвести оплату с помощью приложения Mir Pay, если у вас есть карта платежной системы «Мир». А если карты «Мир» ещё нет, можно выпустить виртуальную в приложении за 1 минуту на сайте банка www.open.ru: Оформить карту → Виртуальная Opencard → Оформить сейчас.