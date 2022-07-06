Девелопмент по-новому. Как изменится подход MetaEstate к загородному рынку

Строительство загородного поселка «Патроны Парк» завершено на 90%, в работе у MetaEstate – новый проект премиум-класса «Кандинский» в Бурдаковке. Можно было бы плыть по течению, но это, по словам руководителя компании Дмитрия Кузнецова, верный путь к стагнации. В ближайшие годы девелопер намерен строить в пять раз больше, чем прежде, развивая территорию Иркутского района и предлагая рынку комплексный «мета-продукт». О стратегических целях в загородном девелопменте и новом подходе к проектированию – в нашем материале.

Дмитрий Кузнецов. Фото А. Федорова

О будущем

– В следующем году мы завершим проект «Патроны Парк» и – за исключением сервисной компании – выйдем с площадки. Что дальше? Я, как руководитель, всегда занимаюсь поиском новых территорий, идей. И сейчас мы уже начали работать над поселком «Кандинский» в Бурдаковке – это совершенно новая для нас концепция. При этом площадок, которые можно освоить, гораздо больше. Но если бы мы взялись за все и сразу, то точно не справились бы. Работать, как раньше: один проект закончили – начинаем другой – конечно, можно, и это может продлиться достаточно долго, но в этом нет развития, это стагнация.

Мы поставили перед собой задачу, чтобы у нас был не один проект в работе, а как минимум три. То есть не 50 домов в год, а 150 или больше. Условно, если за предыдущие пять лет мы построили 200 домов, то за следующие пять хотим построить около тысячи. Такой рост – достаточно сложная задача. Чтобы понять, как делать больше и все, за что мы беремся, доводить до конца, предлагая, как и прежде, хороший, качественный продукт, не подводя ни своих заказчиков, ни инвесторов, ни себя, мы провели стратегическую сессию. На ней обсудили, куда мы двигаемся, чего хотим добиться в результате, какой образ будущего компании видит команда, в чем наша миссия.

О миссии

– Главный смысл видится нам так: MetaEstate – компания, которая занимается развитием территории Иркутского района и города Иркутска с целью повышения её привлекательности для жизни человека. И делаем мы это, строя поселки, в которых качество жизни – максимально высокое. Наша задача состоит и в том, чтобы повышать инвестиционную привлекательность Иркутского района: создание территории комфортного проживания привлечет людей, а они привлекут за собой и бизнес, и инвестиции.

О развитии

– Развиваться планируем в двух направлениях – хотим «прыгнуть» одновременно вверх и вбок. С одной стороны, будем развивать качество, глубину проработки и наполненность продукта: он станет более сложным и цельным по сути, но более понятным для потребителя. С другой стороны, будем развиваться вширь, реализуя несколько поселков параллельно, и для этого, в первую очередь, масштабировать отдел проектирования, ключевой с точки зрения разработки продукта: концепции посёлка, архитектуры и дизайна, интерьеров и благоустройства.

Сегодня наша архитектурная структура максимально эффективна, но как только мы начнем расти, разрабатывать концепции новых поселков, новые проекты домов – она не справится с таким объемом задач. Мы решили, что отдел проектирования должен быть такой мощности, чтобы половина закрывала наши потребности, а вторая работала на внешний рынок. Тогда мы сможем спокойно заниматься перспективными наработками.

Поселок "Патроны Парк". Фото А. Федорова

О кадрах

– Сейчас мы работаем над расширением штата. Конечно, можно набрать “молодых и перспективных”. Но наша задача сложнее – мы ищем людей уже опытных, но еще более перспективных. Нам нужны зрелые, именитые архитекторы и даже целые готовые команды. Хотим собрать в одном месте костяк профессионалов, которые смогут коллективно работать над новыми концепциями и продуктами. При этом нам важна команда на месте – в аутсорс мы не верим.

О спросе

– 1000 домов за пять лет – это не личный вызов, не амбиции, а просто количественный горизонт, к которому мы стремимся. Думаю, что рынок, на самом деле, хочет гораздо больше. По статистике, 60% всего вводимого жилья сегодня приходится на ИЖС. Спрос на загородное жилье будет только расти, а мы готовы работать и предлагать продукты в разных сегментах и на разных направлениях. Конечно, очень многое зависит от самой площадки: будет это проект бизнес или, скажем, комфорт-класса – мы с удовольствием возьмемся и за тот, и за другой. Более того – уже планируем участвовать в ближайших аукционах Дом.рф. Это крупномасштабные проекты, в том числе не в премиальном сегменте и не только по Байкальскому тракту.

О проектировании

– Наша архитектурная мастерская в скором времени должна превратиться в настоящую лабораторию промышленного дизайна – создавать такие проекты, которые можно будет тиражировать, но так, чтобы каждый дом при этом все равно оставался индивидуальным. Мы будем проектировать концепцию дома и на ее основе – продукт в нескольких вариациях. Например, разработали классную идею планировочного решения – можем реализовать ее и в 150 квадратах, и в 180, и в 210, предложив при этом и разные вариации фасадов, выполненных в актуальных стилях, востребованных на рынке. Одна идея, одна концепция – но несколько проектов, разработанных на ее основе.

Мы уже накопили большой опыт качественных решений с вариациями. Например, в поселке «Патроны Парк» все дома – индивидуальные, строились под задачи конкретной семьи. Но на практике большинство из них – повторяющиеся проекты. Часто бывало, что конструктив не менялся совсем, были изменения только в планировочном решении или в фасадах. Теперь мы ставим целью сделать такие проекты, чтобы даже в планировке не надо было ничего менять: бери – и строй.

Проект дома в поселке "Кандинский". Из архива компании

О продукте

– Мы создаем каталог – широкую линейку очень качественных, глубоко проработанных, комплексных продуктов, настолько хорошо сделанных, что заказчик самостоятельно и не смог бы так поставить задачу. Если человек никогда не пользовался смартфоном, а видел только кнопочный телефон, то на вопрос: «Какой телефон ты бы хотел?» он ответит: «Кнопки поменьше, экранчик побольше», но он никогда не скажет, что хочет смартфон. Это очень сложно – перепрыгнуть на другой уровень, придумать такой продукт, который бы был на голову выше всего того, что ты видел.

В проектировании дома все работает точно так же, и нередко архитекторы называют слабым звеном именно заказчика. Это и понятно: он не профессионал, у него нет опыта, насмотренности, подходящего образования, и заказчик проектирует дом, полагаясь на свои желания, которые зачастую противоречат правилам, рациональности и особенно – ликвидности дома. При этом практически любой человек может по достоинству оценить реально хороший проект.

О плюсах

– На создание полноценного проекта дома – с дизайном, выбором материалов отделки, светопрозрачных конструкций, со всеми согласованиями – может уйти год. Наш каталог позволяет сэкономить это время – например, в «Кандинском» в этом году мы строим сразу целую улицу, 20 домов, потому что взяли наши лучшие проекты и “привязали” их к новой площадке.

Некоторые люди до сих пор думают, что можно найти готовые проекты на разных сайтах, но это, на самом деле, не проекты, а, скорее, красивые картинки для привлечения внимания – все они требуют детальной доработки. В нашем же каталоге уже сейчас около ста проектов хороших домов, разработанных под нашу сейсмику, для нашего климата, на разные варианты компоновки, постановки по сторонам света.

Поселок "Патроны Парк". Из архива компании

О цивилизованном самострое

– Линейка готовых проектов, которые мы разрабатываем, доступна не только покупателям домов в наших поселках, но и внешнему рынку. Не секрет, что большая часть рынка малоэтажки сегодня – это неликвидный самострой. Разумеется, мы хотели бы, чтобы его доля сокращалась и люди больше строились в концептуальных поселках. Но даже применение решений “цивилизованного” рынка в самострое может дать многое. Человек, собираясь строить себе дом, должен осознавать: его задача – создать красивое, целостное пространство, в котором, в том числе, и фасады будут соответствовать интерьеру. Чем больше людей будут в этом что-то понимать, тем лучше станут самостройные площадки. На повышение качества жизни на территории в целом это однозначно повлияет позитивно.

Это, наверное, самый простой и понятный путь, когда берёшь готовый продукт, опробованный, проверенный, полноценно сделанный, и при этом выбираешь из большого разнообразия то, что подходит именно тебе – по участку, по посадке. Экономишь за счет этого не только время, но и деньги – потому что точно знаешь весь объём необходимых материалов, вплоть до проводов и плитки. Цены постоянно растут – зная заранее, сколько чего тебе надо, можно закупить все нужное сразу.

О строительстве

– Мы приняли решение разделить зоны ответственности в строительстве. Наша структура сосредоточится на службе заказчика – девелопменте, строительном надзоре, контроле качества, а общестроительные работы в поселках будут выполняться силами сторонних подрядчиков. Мы формируем пул партнеров, специализирующихся на разных технологиях: кто-то хорошо строит из двутавровых балок, кто-то отлично работает в каркасном домостроении, кто-то предлагает заводские дома по технологии «Победа». Привлекая больше сторонних подрядчиков – мастеров своего дела, – мы можем довольно резко усилиться, вырасти в масштабе.

При этом мы оставим за собой наращивание ключевых компетенций, освоение интересных высокотехнологичных решений, самых сложных, самых востребованных в малоэтажке: элементы отделки фасада, элементы сложных кровель и другие отделочные, декоративные работы. Разные фишки, которыми владеют не все, но которые нужны нам в составе продукта.

Еще одна идея – со временем запустить свое производство, на котором мы сможем делать конструкторы домокомплектов – такие, которые хорошо подойдут для премиального продукта. На наш взгляд, это лучшее развитие загородного рынка, когда ты можешь круглый год готовить домокомплекты и быстро собирать их на участке.

Проект дома в поселке "Кандинский". Из архива компании

О готовых домах

– Большинство людей хотят прийти и купить хороший готовый дом, а не строить его несколько лет: год на проектирование, год на строительство, год на отделку, год на благоустройство. Готовый дом – это, безусловно, очень удобно для человека, другой вопрос – что пока это непросто: если в первом варианте ты платишь четыре года, то тут нужна вся сумма сразу. Без ипотеки не обойтись. И она нужна не в пределах 6 млн рублей, а до 15-20 млн. На мой взгляд, это реально. В банке с удовольствием выдадут ипотеку, если будет уверенность в ликвидности залога, в том, что он легко и быстро продастся и покроет все расходы банка.

Почему буксует ипотека на ИЖС? Потому что дом после постройки может стоить меньше, чем в него вложили денег. Мы же планируем предлагать такие продукты, которые будут стоить всегда дороже по окончанию строительства – потому что это инженерно совершенный поселок, с благоустройством, инфраструктурой, единой архитектурой.

О поселках

– Загородный поселок – это в первую очередь идея, объединение людей по какому-то признаку. Это не просто дома, а сообщество. Для того чтобы сформировать это сообщество, нужно, чтобы у людей была любовь к чему-то одному: к современной архитектуре, экологии или йоге, например. Должно быть что-то общее, что заложено в концепцию посёлка. Когда люди подбираются под эту концепцию, им гораздо проще потом жить вместе.

О бизнес-парке

– У нас есть идея создать бизнес-парк, или малоэтажный сити – коттеджный посёлок для бизнеса на границе города и Иркутского района. Чтобы можно было там и работать, и отдыхать после работы, чтобы там были парикмахерские, кафе, рестораны, кино, банки, спортзалы – все, что нужно для полноценной жизни. Да, хорошо жить в своем доме в лесу, но при этом на работу ты все равно едешь в город, дом остается спальным местом. А нам бы хотелось, чтобы это было что-то большее. Создание бизнес-парка позволило бы тем людям, кто живет в посёлках на Байкальском или Голоустненском тракте, приезжать туда, работать – и возвращаться домой, практически не заезжая в город.

Дмитрий Кузнецов на месте будущей набережной коттеджного поселка "Кандинский" на Байкальском тракте. Фото А. Федорова

О развитии территорий

– Конечно, повышать качество жизни на определенной территории проще, когда есть концепция развития. Она могла бы дать гораздо больше с точки зрения повышения привлекательности территории, потому что решила бы часть проблем, связанных с сетями, с дорогами – с тем, что нам, как девелоперам, при всем желании сложно сделать.

Заинтересованных людей, кто хотел бы вложиться в развитие территории, я уверен, немало: кто-то хотел бы открыть технопарк и создать рабочие места, кто-то мог бы создать ферму экологичных продуктов, кто-то – построить гостиницу или конгресс-центр, кто-то мог бы развивать судостроение. Концепция развития территории могла бы выявить эти идеи, потребности, увязать их между собой и, возможно, создать инфраструктурные заделы для этого. Сформировав площадку, гораздо проще найти потом интересантов, инвесторов.

С точки зрения развития территории это, конечно, самый быстрый и самый качественный подход. С помощью концепции можно совершить огромный рывок. Мы планируем начать предварительную проработку этой идеи и представить ее в администрацию. Готовы передать весь свой опыт в девелопменте и развитии качественной и комфортной среды.

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