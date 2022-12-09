«Большой бизнес не строится быстро». Вячеслав Заяц – о росте компании, консолидации и новых мечтах

Торговой сети «Слата» в этом году исполнилось 20 лет. Каким был путь от небольшого супермаркета до крупнейшего регионального ритейлера? Трудно ли было решиться на бурное развитие сети и чем помог формат дискаунтера? Почему на смену конкуренции в ритейле пришла консолидация? И как стратегический альянс «Слаты», «Красного Яра» и Х5 изменит жизнь компании и ее собственника? Председатель Совета директоров ГК «Слата» Вячеслав Заяц ответил на вопросы Газеты Дело.

Вячеслав Заяц, "Слата"

Фото: Андрей Фёдоров

«Навалиться – и вперед»

Вячеслав, сегодня мы с командой «Слаты» вспоминаем историю, как всё начиналось. Давайте мысленно перенесёмся в 2002 год, когда вы открыли первый супермаркет на Безбокова. Какие у вас тогда были мысли, впечатления?

– Я волновался – хотел, чтобы всё было лучшим образом, как в тех супермаркетах, которые я видел и ставил для себя образцом. Сможем ли мы сделать так же? Будут ли люди ходить в наш магазин?

Помню, первое время я чуть ли не каждый день ездил после работы на Безбокова и что-нибудь покупал домой в «Слате»: то сметану, то яблоки. Ловил себя на том, что медленно хожу с тележкой между рядов и выглядываю покупателей (улыбается).

К моменту открытия «Слаты» у вас уже был большой опыт в бизнесе, вы успешно занимались дистрибуцией. Продуктовый ритейл, розничная сеть – совсем новое направление. Наверняка вас терзали какие-то сомнения?

– Знаете, мне раньше почему-то казалось, что сомневаюсь только я. Но теперь, читая автобиографические книги разных предпринимателей, понимаю: сомневаются все люди. Причем речь здесь идет даже не столько о сомнениях в прямом смысле слова, сколько о постоянном выборе: как сделать лучше. Готовых решений не бывает.

В этом смысле сомнения на старте, конечно, были. Я не понимал до конца, как должна сложиться экономика. Мы ведь сразу нацелились на торговую сеть, поэтому делали надстройку, пусть и небольшую, рассчитанную на управление не одним магазином, а несколькими. И эти издержки нужно было нести. При всей успешности первого магазина проект работал в минус. И при открытии второго магазина – в минус. Только на третьем супермаркете мы начали выходить в ноль.

Вячеслав Заяц, "Слата"

Фото: Андрей Фёдоров

Но первые убыточные годы вас не остановили: сеть продолжила развиваться.

– Решение о бурном развитии сети было принято только в 2007 году, Я тогда съездил в Кемерово, посмотрел, как работают коллеги. Стало понятно, что надо уверенно бежать дальше, не оглядываясь на неудачи. Просто навалиться – и вперед. И тогда всё будет, всё сложится.

И вы «навалились»?

– От решения до реализации прошло какое-то время: кризис 2008 года помешал. Но в 2009-м – 2010-м мы начали ускоряться по открытию точек. К моменту прихода в команду Ярослава Шиллера (исполнительный директор ТС «Слата» и «ХлебСоль» – прим. ред.) в 2013-м у нас было 30 магазинов – уже немало. Затем последовала новая перегруппировка сил – и новое решение: развивать дискаунтеры. Первый магазин «ХлебСоль» мы открыли в ноябре 2014-го.

Дискаунтеры сразу «выстрелили»? Вы ведь были одними из пионеров в стране с этим форматом.

– Были короткие периоды замирания, когда магазины не «вылетали» на траекторию. Но мы быстро находили внутренний консенсус: ужесточали требования к самим себе, к формату, к скорости.

В целом – да, формат сразу оказался успешным, хоть я, честно признаться, и относился к этой идее поначалу скептически. Ярослав мне все время напоминает, как 14 ноября 2014 года, в день открытия первого дискаунтера, я ходил между полочных пространств, и было непривычно.

Удивительно, что вы настолько предвосхитили тренд. Федеральные издания только в прошлом году стали писать о «буме» дискаунтеров.

– Центр просто «проспал»: из столицы трудно увидеть, понять, что людям не хватает средств на банальные продукты. При этом федералы ставят дискаунтеры далеко за городом, фреш-ассортимента у них мало. Мы же с «ХлебСолью» сразу стали открываться поближе к людям. У нас фрукты, овощи – то, за чем покупатели приходят ежедневно.

Перечитав интервью пятилетней давности, понимаешь, что тогда вы тоже стояли на пороге очередного стратегического рывка. До этого вы росли менее агрессивно, не выходили за пределы региона. Что придало силы? Ощущение, что вы попали в точку с форматом дискаунтера?

– Уверенности придала поддержка команды и настойчивость директора сетей – Ярослава. Он говорил: «Надо идти», подталкивал к этому шагу. И был прав: в Иркутской области нам уже не хватало места.

Но мы не умеем открывать сразу 50 магазинов на какой-то территории, мы не такие крупные, как федеральные сети. Нужен был разгон: открывать 5 магазинов в год, потом 15, 25. Чтобы открывать 25, не проспать, не упустить момент, нужно было потренироваться на пяти. Так что идти, действительно, было пора. Хоть это и требовало определенной смелости: всегда проще управлять тем, что рядом.

Далеко не все региональные ритейлеры смогли вырастить бизнес такого масштаба. Не каждому удалось раскрутить «маховик торговли»: кто-то в кризисы допустил роковые ошибки, кто-то проиграл в конкуренции… В чем секрет устойчивости «Слаты»? Были ли критические моменты у вас?

– Мы, как и все, допускали ошибки, но роковых не было. Подходили ответственно к принятию решений. То, что казалось очевидным, не откладывали, воплощали в жизнь. Не боялись тратить больше – но строить более эффективную компанию. Социальные подходы, уплата налогов – с этим мы никогда не шутили, поэтому и проблем не имели.

Всегда доверяли профессионалам, не пытались придумывать велосипед, считать, что мы самые умные. Есть опыт – его нужно перенимать и воплощать. Есть коллектив, наделенный и умениями, и знаниями, и определенными человеческими качествами. Сила «Слаты» – в команде.

Вячеслав Заяц, "Слата"

Фото: Андрей Фёдоров

«Консолидация – неизбежный тренд»

В прошлом юбилейном интервью мы много говорили о конкуренции. Сегодня в тренде – консолидация. Что изменилось? Почему объединяться стало выгоднее?

– Этот тренд – неизбежный. И я себе, безусловно, всегда отдавал в этом отчет. Но, когда у тебя есть свое детище, хочется думать, что тебя это обойдет стороной.

Вы говорили, что предложения о продаже «Слаты» поступали регулярно.

– Да, они всегда поступали. Но первая встреча, на которую мы согласились, состоялась в августе прошлого года – с представителями Х5.

Переживали?

– Переживал. Но понимал при этом, что Х5 не дотянуться так просто до Иркутской области, им сложно управлять магазинами на расстоянии – при всей мощи управленческой машины и отработанных стандартах. А мы хорошо знаем «складки местности», у нас защищенность локациями, которые мы нарабатывали все эти 20 лет. Мы знаем местную специфику, а X5 имеет большую закупочную силу. Совместные усилия должны принести больше пользы для обеих компаний.

Помню, вы говорили, что в школьные годы любили математику, у вас аналитический склад ума. Я на 100% уверена, что все ваши решения выверены и просчитаны на несколько ходов вперёд. «Сделка года» с X5 вряд ли была случайной. Почему сейчас?

– Потому что сейчас это стратегически вовремя.

В результате сделки что изменится для «Слаты», для покупателей, в целом для иркутян?

– Для иркутян мало что изменится: мы сохраняем бренды. Для управленцев «Слаты», для персонала тоже ничего не поменяется. Для команды это будет новый опыт взаимодействия с партнерами, получение другого взгляда на свою же компанию. И это хорошо, это тоже вызов, внешний толчок, который может взбодрить сотрудников. Что касается покупателей, то они от альянса только выиграют: благодаря мощной закупочной силе Х5, доступность товаров улучшится, появятся новинки в ассортименте.

«Мне нужна своя «лопата»

Что после сделки изменилось лично для вас?

– Добавилось вопросов, что делать дальше. Мне, как мужчине, нужно дело, нужна «своя лопата» в руки, нужно что-то «копать».

Есть желание попробовать новые ниши?

– Да, новое направление хотелось бы попробовать. Пока размышляю, что это может быть – такое, что по масштабу было бы сопоставимо со «Слатой». Скорее всего, придётся выходить за рамки Иркутской области, чтобы построить компанию похожую по размерам.

Или купить готовое?

– Не думаю. Большой бизнес, конечно, не строится быстро, но готовое большое дело – непонятный организм, который может тебя отторгнуть. Поэтому лучше идти по знакомому пути: находить нишу – и расти в ней. Возможно, это будет не один бизнес, но их не должно быть и слишком много. Тремя «лопатами» эффективно не покопаешь. Лучше одной – но быстрее.

Вячеслав Заяц, "Слата"

Фото: Андрей Фёдоров

Главный принцип в бизнесе?

– Всегда идти вперёд.

Что цените в людях, в команде?

– Порядочность, ум, работоспособность.

Работа для вас – это…

– Вся моя жизнь.

Не было ли мысли всё бросить?

– Никогда.

3 факта о Вячеславе Зайце

1. В Иркутск попал по распределению после военного училища.

«Постепенно стало ясно, что армия – не моё. Уволился и решил остаться здесь: понял, что в Иркутске смогу построить дело. Для мужчины главное – обеспечить семью, а родное место – то, где человек может себя реализовать».

2. В девяностые торговал на вещевом рынке.

«После армии у меня не было ни зарплаты, ни сбережений, ни жилья. Все имущество – двое штанов и куртка. Но я нашел, как заработать; занялся торговлей, «челночил», сам торговал. Через 8 месяцев перешел к поставкам: сначала поставлял одежду, потом табачные изделия, чай, и, наконец, продукты питания».

3. Создал компанию в 1994-м после несчастного случая.

«Я все делал сам, не спал ночами, страшно уставал и однажды попал в аварию: уснул за рулем на плотине. Повезло. Скорая мимо проезжала, мне тут же оказали помощь. Тогда, во время лечения и реабилитации, я осознал, что бизнес должен работать вне зависимости от моих физических возможностей. Так я решил создать компанию».

Елена Демидова

Вячеслав Заяц, "Слата"

Фото: Андрей Фёдоров

«Развиваем бизнес через партнерство»

Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор X5:

– Х5 инвестирует в развитие бизнеса через партнерство с региональными лидерами. Мы будем опираться на их компетенции в регионе, а партнеры смогут использовать возможности нашей закупки, логистики, работы с данными и других практик Х5 как ведущего ритейлера страны. Это сотрудничество позволит улучшить качество предложения покупателям в Восточной Сибири и обеспечить бесперебойное снабжение региона по доступным ценам.