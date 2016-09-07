Новости
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13
сентября
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13
сентября
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13
сентября
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"Дно кризиса пройдено". Moody`s обнадежило российскую экономику и банки
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13
сентября
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Рынок строящегося жилья Иркутской области начал «оживать» в августе
Индикаторы
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Дата
|Доллар США
|64.60 (-0.40)
|64.90 (-0.29)
|13.09.16/09:29
|Евро
|72.60 (-0.45)
|72.90 (-0.29)
|13.09.16/09:29
|10 Китайских юаней
|96.00 (0.00)
|97.30 (+0.20)
|13.09.16/09:26
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Дата
|Доллар США
|64.60 (-0.40)
|64.90 (-0.45)
|13.09.16/09:28
|Евро
|72.60 (-0.45)
|72.90 (-0.58)
|13.09.16/09:28
|10 Китайских юаней
|94.70 (-1.25)
|97.30 (-1.16)
|13.09.16/09:22
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Дата
|Доллар США
|64.30 (-0.70)
|64.90 (-0.51)
|13.09.16/09:27
|Евро
|72.30 (-0.70)
|72.90 (-0.70)
|13.09.16/09:27
|10 Китайских юаней
|94.70 (-1.25)
|97.30 (-1.16)
|13.09.16/09:22
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Дата
|Доллар США
|64.30 (-0.70)
|64.90 (-0.51)
|13.09.16/09:27
|Евро
|72.30 (-0.70)
|72.90 (-0.70)
|13.09.16/09:27
|10 Китайских юаней
|94.70 (-1.25)
|97.30 (-1.16)
|13.09.16/09:22
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Дата
|Доллар США
|64.67 (-0.33)
|64.90 (-0.52)
|13.09.16/09:28
|Евро
|72.83 (-0.17)
|72.90 (-0.60)
|13.09.16/09:28
|10 Китайских юаней
|95.70 (-0.25)
|97.30 (-1.20)
|13.09.16/09:22
|Курсы ЦБ РФ
|Валюта
|Дата
|Курс
|Изм.
|Дата
|Курс
|Доллар США
|13/09
|65.0539
|+0.8922
|10/09
|64.1617
|Евро
|13/09
|73.1986
|+0.8627
|10/09
|72.3359
Все новости
|Кредиты. Иркутск
|Цель
|Вал.
|Мин.%
|Макс.%
|Дата
|Ипотека
|руб.
|10.75
|33.00
|12.09.16
|Потребительский
|руб.
|7.62
|45.00
|12.09.16
|Автокредит
|руб.
|8.90
|27.99
|12.09.16
|Кредиты для бизнеса
|руб.
|11.73
|24.50
|09.09.16
|Вклады. Иркутск (лучшие ставки)
|Тип
|Руб., %
|Доллар, %
|Евро, %
|Дата
|Стандартный, 3 мес.
|9.55
|1.12
|0.90
|12.09.16
|Стандартный, 6 мес.
|11.00
|3.00
|2.00
|12.09.16
|Стандартный, 12 мес.
|11.50
|3.50
|2.75
|12.09.16
|Пенсионный
|10.00
|1.62
|1.10
|12.09.16
|Инвестиционный
|9.75
|-
|-
|07.09.16
|Детский
|7.80
|-
|-
|12.09.16
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Инвестиция месяцареклама
|Среднегодовая доходность, %
|Сумма
|от 13,5 до 14,5,% годовых
|от 300 т.р.
|ПИФы. Иркутск (лучшая доход. за 1 год)
|Фонды
|Доход. за 1 год, %
|Дата
|Фонды акций
|+77.57
|12.09.16
|Фонды облигаций
|+16.10
|12.09.16
|Смешанные фонды
|+75.72
|12.09.16
|Денежные фонды
|+8.42
|12.09.16
|Фонды недвижимости
|+0.84
|12.09.16
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