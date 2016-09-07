С осени прошлого года российская экономика только и делает, что ищет «дно». Увенчались ли эти поиски успехом – неясно до сих пор. На деловом форуме ALFA BUSINESS WEEK главный экономист Альфа-Банка, руководитель центра макроэкономического анализа Наталия Орлова поделилась с иркутскими предпринимателями своим видением ситуации. Кто стал «спонсором» девальвации в России? Что поможет восстановить экономический рост? И сколько будет стоить доллар к концу года? Главные тезисы доклада Наталии – в нашем материале

Мебельный рынок, как и другие секторы экономики, накрыла волна кризиса. После рекордных продаж в конце 2014 года и начале 2015-го, когда, испуганные девальвацией, люди раскупали диваны, шкафы и матрасы, в отрасли наступила стагнация. Проблем немало: производство критически зависит от импорта, себестоимость продукции выросла, покупатели «затянули пояса». Тем не менее, кризис – не повод останавливаться в развитии, убежден генеральный директор компании «Сарма» Артем Спирин. О ситуации в мебельной отрасли и о своих планах он рассказал в интервью Газете Дело.

Индивидуальные сберегательные счета в той или иной форме уже давно существуют в развитых странах: ISA в Великобритании, индивидуальные пенсионные счета IRA в США и так далее. Причем в США счетами IRA на сегодняшний день владеют более 16,5 млн граждан, а счетами ISA в Великобритании пользуются более 13,2 млн человек. Эти и подобные им механизмы помогают миллионам граждан развитых стран инвестировать свои сбережения, используя возможности фондового рынка и особые условия налогообложения. Российским аналогом данных инструментов призван стать ИИС – Индивидуальный инвестиционный счет. О перспективах ИИС на российском фондовом рынке поговорим с Эдуардом Семёновым, директором филиала «БКС Премьер» в Иркутске.

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