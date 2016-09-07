Новости

13
сентября

Турпоток потерял треть

13
сентября

Иркутская область расширит сотрудничество с Китаем

13
сентября

"Дно кризиса пройдено". Moody`s обнадежило российскую экономику и банки

13
сентября

Рынок строящегося жилья Иркутской области начал «оживать» в августе

Индикаторы

Курсы валют: Иркутск Ангарск Братск Усть-Илимск Улан-Удэ Курсы валют на карте
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 64.60 (-0.40) 64.90 (-0.29) 13.09.16/09:29
Евро 72.60 (-0.45) 72.90 (-0.29) 13.09.16/09:29
10 Китайских юаней 96.00 (0.00) 97.30 (+0.20) 13.09.16/09:26
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 64.60 (-0.40) 64.90 (-0.45) 13.09.16/09:28
Евро 72.60 (-0.45) 72.90 (-0.58) 13.09.16/09:28
10 Китайских юаней 94.70 (-1.25) 97.30 (-1.16) 13.09.16/09:22
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 64.30 (-0.70) 64.90 (-0.51) 13.09.16/09:27
Евро 72.30 (-0.70) 72.90 (-0.70) 13.09.16/09:27
10 Китайских юаней 94.70 (-1.25) 97.30 (-1.16) 13.09.16/09:22
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 64.30 (-0.70) 64.90 (-0.51) 13.09.16/09:27
Евро 72.30 (-0.70) 72.90 (-0.70) 13.09.16/09:27
10 Китайских юаней 94.70 (-1.25) 97.30 (-1.16) 13.09.16/09:22
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 64.67 (-0.33) 64.90 (-0.52) 13.09.16/09:28
Евро 72.83 (-0.17) 72.90 (-0.60) 13.09.16/09:28
10 Китайских юаней 95.70 (-0.25) 97.30 (-1.20) 13.09.16/09:22
Курсы ЦБ РФ
Валюта Дата Курс Изм. Дата Курс
Доллар США 13/09 65.0539 +0.8922 10/09 64.1617
Евро 13/09 73.1986 +0.8627 10/09 72.3359
13
сентября

"Посадки" будут

13
сентября

ФРС сбивает нефть с курса, а против рубля готов действовать Банк России

13
сентября

"Бери или плати": РЖД могжет ввести механизм take-or-pay

Кадастрофа: почему граждане и чиновники не сошлись в оценке недвижимости
Власти не устраивает заниженная кадастровая оценка, граждан -- завышенная. Чтобы решить эту проблему, было решено создать госоценщика, который, как обещают, честно все посчитает. Правда, это вряд ли спасет суды от массовых исков, а чиновников -- от скандалов, поскольку данные, которыми оперируют оценщики, хоть частные, хоть государственные,-- изначально неверны
Правительство Иркутской области попросит ввести мораторий на исполнение судебных решений по изъятию участков, находящихся на землях лесного фонда
Правительство Иркутской  области направит письма в Росимущество и Рослесхоз с просьбой ввести мораторий на исполнение судебных решений по изъятию земельных участков и сносу строений, а также на предъявление новых исков к гражданам. Об этом на совещании сообщил заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов
13
сентября

Пневмония Хиллари Клинтон грозит изменить ход выборов в США

13
сентября

Бомбу сложили в багаж. Установлено, как взорвали А321 над Синаем

13
сентября

547 миллионов тонн может составить объем добычи нефти и газового конденсата в 2016 году

13
сентября

ПФР: До 1 октября федеральные льготники Приангарья могут сделать свой выбор

12
сентября

Сбербанк запустил акцию по рефинансированию кредитов других банков для клиентов крупного и среднего бизнеса

Иркутский бизнес: «Нас в Китае никто не ждет»
Вопросы взаимодействия предпринимателей с КНР обсудили в Иркутске на конференции «Сотрудничество с Китаем как двигатель развития МСП России». Несмотря на актуальность и «модность» этой темы, проблем по-прежнему немало
12
сентября

50 км/ч – такую максимальную скорость хотят установить для общественного транспорта в Иркутске

12
сентября

Экспорт леса и лесоматериалов из Иркутской области вырос по сравнению с прошлым годом

12
сентября

Дорогу на Байкальской улице покроют специальным слоем для предотвращения разрушений

12
сентября

Ездить чрез Старокузьмихинскую развязку теперь будет вдвое быстрее и безопаснее

12
сентября

Благотворительный аукцион деревянных скульптур пройдет 16 сентября в Иркутске

Сюрпризы от франшизы: 75% франчайзинговых компаний в России работают по принципу финансовых пирамид
В трудные для экономики времена российские предприниматели обратили внимание на франчайзинговый бизнес. Это понятно: при грамотном подходе готовое и раскрученное предприятие может приносить стабильный доход при небольших вложениях. Однако эксперты уверяют: 75% франчайзинговых компаний в нашей стране работают по принципу финансовых пирамид и в любой момент могут пойти на дно, потянув за собой инвесторов
12
сентября

Доигрались: три нелегальных игровых салона закрыты в Иркутске

12
сентября

Регламентировано предоставление сведений из ЕГРП

12
сентября

«Черных лесорубы» из Иркутского района отправятся в колонию

12
сентября

Маршрут № 541 Слюдянка-Иркутск признан незаконным

12
сентября

Воздух в Иркутске стал чище

12
сентября

360 млн шагов ради Байкала. 12 000 волонтеров за один день собрали с берегов озера 27 000 мешков мусора

12
сентября

Каско стало генератором прибыли страховых компаний по итогам первого полугодия 2016 года

12
сентября

Дмитрий Бердников поручил ужесточить контроль проверки пассажирского транспорта и водителей в Иркутске

12
сентября

Банкиры просят разрешения запрашивать кредитные истории граждан без их согласия. К чему это приведет?

12
сентября

Ангарск подписал соглашение о сотрудничестве с Китаем

12
сентября

Леса горят. Только за выходные в Иркутской области потушили 10 пожаров

12
сентября

Покупатель возвращается в торгцентры. Перед 1 сентября в магазинах увеличился трафик

12
сентября

"В России действуют более 2 тыс. франшиз, из которых реально работают только 25%. Остальное - пена"

Все новости
Кредиты. Иркутск
Цель Вал. Мин.% Макс.% Дата 
Ипотека руб. 10.75 33.00 12.09.16
Потребительский руб. 7.62 45.00 12.09.16
Автокредит руб. 8.90 27.99 12.09.16
Кредиты для бизнеса руб. 11.73 24.50 09.09.16
Вклады. Иркутск (лучшие ставки)
Тип Руб., % Доллар, % Евро, % Дата 
Стандартный, 3 мес. 9.55 1.12 0.90 12.09.16
Стандартный, 6 мес. 11.00 3.00 2.00 12.09.16
Стандартный, 12 мес. 11.50 3.50 2.75 12.09.16
Пенсионный 10.00 1.62 1.10 12.09.16
Инвестиционный 9.75 - - 07.09.16
Детский 7.80 - - 12.09.16
Инвестиция месяца
реклама
Среднегодовая доходность, % Сумма 
от 13,5 до 14,5,% годовых от 300 т.р.
ПИФы. Иркутск (лучшая доход. за 1 год)
Фонды Доход. за 1 год, % Дата 
Фонды акций +77.57 12.09.16
Фонды облигаций +16.10 12.09.16
Смешанные фонды +75.72 12.09.16
Денежные фонды +8.42 12.09.16
Фонды недвижимости +0.84 12.09.16
Долгое «дно» кризиса. Наталия Орлова – о том, как российской экономике выйти из затянувшейся стагнации
С осени прошлого года российская экономика только и делает, что ищет «дно». Увенчались ли эти поиски успехом – неясно до сих пор. На деловом форуме ALFA BUSINESS WEEK главный экономист Альфа-Банка, руководитель центра макроэкономического анализа Наталия Орлова поделилась с иркутскими предпринимателями своим видением ситуации. Кто стал «спонсором» девальвации в России? Что поможет восстановить экономический рост? И сколько будет стоить доллар к концу года? Главные тезисы доклада Наталии – в нашем материале

«Морская волна» на мебельном рынке. Как кризис сказался на отрасли и когда стоит ждать роста продаж

«Морская волна» на мебельном рынке. Как кризис сказался на отрасли и когда стоит ждать роста продаж

На хорошем счету

Топ-5 самых дешевых новостроек Иркутска

Комментарии

13
сентября

Валютный рынок: Добрались до первой цели роста доллара

13
сентября

Российский рынок – итоги торгов: Во второй половине дня покупатели перехватили инициативу

13
сентября

Канадцы обгонят "Уралкалий". PotashCorp и Agrium Inc. создают крупнейшего производителя удобрений

13
сентября

Листинг отдадут на откуп рынку

13
сентября

Цель по ММВБ – 2000 пунктов

13
сентября

РТС: преломление тренда?

13
сентября

Перспектива движения Brent к отметке 50 долл./барр. и положительных торгов в США дает основания рассчитывать на повышение российского рынка

12
сентября

Валютная пара EUR/USD: «евробыки» отыгрывают потери

12
сентября

Старт дня – валютный рынок: Курс рубля развернулся вниз вслед за нефтяными котировками

12
сентября

Прогнозы и комментарии: Настроение на внешних рынках резко ухудшилось

12
сентября

Глобальные рынки продемонстрировали рекордный за последние месяцы всплеск волатильности

12
сентября

Доллар нацелился на отметку 65,09 руб.

12
сентября

Доходы россиян изучат на резидентство. Финрынок поможет ФНС собрать налоги

12
сентября

Корпоративный шантаж. "Роснефтегаз" требует от "Транснефти" конфиденциальную информацию

12
сентября

Курсы валют в Ангарске: 12 сентября минимальный курс продажи доллара 64,97 руб., евро - 73,15 руб

12
сентября

Курсы валют в Иркутске: 12 сентября минимальный курс продажи доллара составил 65,1 руб., евро - 73,15 руб

12
сентября

Перегретый рынок начал корректироваться

12
сентября

Индекс ММВБ продолжает смотреться весьма уязвимо в условиях неспособности нефти марки Brent закрепиться у 50 долл./барр

10
сентября

Российский рынок – итоги торгов: Первой целью коррекции вполне может стать 2010 по ММВБ

09
сентября

ЕЦБ разочаровывает валютных спекулянтов

Все комментарии

Реклама на сайте